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Светлана Пикта: Подача Турцией заявления в МУС на Нетаньяху за геноцид в Газе: правдивая солидарность исламского мира

Светлана Пикта: Подача Турцией заявления в МУС на Нетаньяху за геноцид в Газе: правдивая солидарность исламского мира

Фейк о том, что Турция якобы подавала заявление в МУС (Международный Уголовный Суд) на Нетаньяху с обвинениями в геноциде населения сектора Газа распространило в российских СМИ, видимо, то самое «турецкое лобби» в России.

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