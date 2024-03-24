Светлана Пикта: Подача Турцией заявления в МУС на Нетаньяху за геноцид в Газе: правдивая солидарность исламского мира

Фейк о том, что Турция якобы подавала заявление в МУС (Международный Уголовный Суд) на Нетаньяху с обвинениями в геноциде населения сектора Газа распространило в российских СМИ, видимо, то самое «турецкое лобби» в России.
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