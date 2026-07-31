Пять человек пострадали при ночной атаке украинских дронов на Волгоградскую область

Целью атаки была инфраструктура региона. Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом.В ночь на пятницу силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.
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