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Семак о возможном 5-м подряд чемпионстве «Зенита»: «Любая победа не превращается в рутину. Двигаемся вперед, а титулы и награды – второстепенные вещи»

Семак о возможном 5-м подряд чемпионстве «Зенита»: «Любая победа не превращается в рутину. Двигаемся вперед, а титулы и награды – второстепенные вещи»

– «Зенит» близок к очередному чемпионству, этот титул станет лично для вас пятым подряд. В связи с этим возникает вопрос: испытываете ли вы эти чувство перед победой, как это было в первый раз или же это превращается в некую обыденность и рутину? – Любая победа никогда не превращается в рутину.

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