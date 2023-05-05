Семак о возможном 5-м подряд чемпионстве «Зенита»: «Любая победа не превращается в рутину. Двигаемся вперед, а титулы и награды – второстепенные вещи»

– «Зенит» близок к очередному чемпионству, этот титул станет лично для вас пятым подряд. В связи с этим возникает вопрос: испытываете ли вы эти чувство перед победой, как это было в первый раз или же это превращается в некую обыденность и рутину? – Любая победа никогда не превращается в рутину.