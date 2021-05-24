Мое отношение к разным политикам и за кого я буду голосовать

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаМое отношение к разным политикам и за кого я буду голосовать АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Не ругайтесь, но сейчас я честно напишу, что я думаю про выборы и демократию в целом.Вернуться к статье15128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumответ: НИ ЗА КОГО....ЮФюра федуловДурацкая статейка...ГусЕнаАга. Ну сняла баба трусы и что? Ей Навальный нравится...Но у него есть жена. А афтор хочет замуж....степан дуновМега дурацкая.Ирина52За КПРФ. ЗА СОЦИАЛИЗМ!Григорий ДавидянВы полагаете, что Коммерческая Партия РФ приведёт нас к социализму? Ну-ну... Назовите хотя бы одного рабочего или крестьянина в Думе от КПРФ. Даже в царской Думе их было 4 от РСДРП.Рожденный СССРВключаем мозг, смотрим и СЛУШАЕМ!!! https://youtu.be/h3-CxsXklzU https://youtu.be/nBfQWRVaJAoИрина52Ленин тоже не из семьи рабочих. Потомственных офицеров в Красной Армии было больше чем в Белой. Пора избавляться от вульгарно-социологического подходаАлександр РожковНи рабочий, ни крестьянин не готовы разрабатывать законы.ГусЕнаИ тх всех расстреляли:)))Григорий ДавидянОднако, в советских правительствах даже в поздние времена были люди труда.Григорий ДавидянА в СССР были готовы? У рабочих и крестьян есть то, что называется чувство справедливости. Для того, чтобы отклонить несправедливый закон, не обязательно быть юристом.Александр РожковВ этом Вы правы.ТИТатьяна ИвановаКак только про Грудинина все стало понятно без слов и объяснений. Настоящей КПРФ нет с 91 года, а может даже и раньше.Рожденный СССРЧто !!! понятно?!? «Грудинин прямо (!) во всеуслышание заявил, что став во главе государства, сразу отберёт у путинских «друзей» наворованное и введёт прогрессивный подоходный налог, чем до усёру напугал и всколыхнул путинское воровское болото! Вот и полились реки дерьма на буйную головушку. Нашлись недоумки, которые как мантру повторяют весть о том, что Павел Николаевич земли в аренду сдавал. А на что ему было, интересно, многомиллионные дыры в совхозном бюджете затыкать и людям зарплату выплачивать на первых порах?!? Живет не во дворце, а на одной лестничной площадке с работягами. И люди живут у него, как нам и не снилось... Уважения заслуживает лишь та страна, которая заботится о своих детях и стариках!!! А типа "великая" Россия побирается у своих простых граждан на лечение малышей, а стариков вообще решила сжить со свету повышением пенсионного возраста. Примечательно, что инструмент для наполнения бюджета у всех на слуху - это введение прогрессивного подоходного налога и налога на роскошь. Но в октябре 2017-го года «единая россия» единогласно (!) отклонила в первом чтении все четыре законопроекта по этой теме. Сами решили свою судьбу, доверившись недогаранту в марте 2018-го, хотя было ясно, как день, чего он стОит уже после ельцин-центра..."Баранам нужен пастух"...решило якобы "большинство" избирателей. Ну и хавайте теперь полной ложкой» ©2018Леонид ПопивнякВаш вопль вопиющего в пустыне вряд ли будет услышан.....электорат что Грудинина что Платошкина (лозунги то одни....всё отберём и поделим).....где то возраст 60+......молодёжи идеи "нового социализма" чужды....они и старого то социализма не видели.......так что как всегда 5% на выборах........ГусЕнаА разве у нас нет прогрессивного налога? Вам Грудинин врет.Вячеслав 5И сколько богатые платят по вашему? в Европе до 50 % доходит налог.что то к нам богатые не бегут? и знаете почему? кстати заодно почитайте.откуда появились богатые в Америке в 19 веке.частная собственность была закреплена законом но не как у нас.последнее забрать и по закону я не пишу.что они хорошие. а мы плохие.всё меняется со временем.сейчас мы живём лучше.но многое ещё впереди нас ждёт.кстати здесь пугают толпой нас-толпа не выигрывает сражения.только народ сплотившись одной идеей-у нас она есть?ГусЕнаЯ саажу Вам Вячеслав, без присущей мне иронии, исключительно из уважения к Вам. Во-первых, налог на богатство у нас есть в той или иной степени: транспортный налог, например, зависит от мощности двигателя- за одну машину я плачу 8 000 примерно, за другую около 40 000. Могу иметь машину попроще и налог будет 2-3 000. Верно? Страховка опять же...Не буду упоминать про недавно введенный на роскошь, Путиным. По бизнесу скажу-налоги большие. Иногда проще не вести бизнес. Посситайте, сейчас коффициент наценки не более 2-3. Втащите туда и налоги, и аренду, и ценв на средства производства....И так во всем. Живу в коттедже-плачУ и за землю и за постройки. Помимо коммуналки. Но, почему я на своей собственной земле построила дом- платила за разрешения, за материалы, за проектную документацию, за каждый кирпич, строителям и ЕЩЕ ПЛАЧУ НАЛОГ НА СТРОЕНИЯ. Это как, например, Вы купили пальто и потом платите еще и проценты за носку:) Так что, в той или иной степени налог с обеспеченных дерется ой как хорошо.Рожденный СССР«...на выборах...»?!? Вы умалишённый? Или как? https://youtu.be/fWkhgXDD8ZQАлександрА ЛопатинаПоправлю вас немного. Настоящих коммунистов нет уже после 1953 года. Одни вырожденцы и приспособленцы... А вот в нынешней КПРФ - одни краснобаи и вруны. Понабирали в партию миллионеров, и даже один из Юкоса есть. Думать, что эти придурки, которые на подсосе у западных НКО, приведут к социальным реформам - сущая глупость. Жаль только, что мало кто из их сторонников это понимает, слушая их слащавые речи.Ирина52ДО 1991 КПРФ не было. Была КПСС. Сразу видно, что Вы не из Советского Союза...Ирина52У нас НЕТ прогрессивного налога. В ЕС и Англии сверхбогатые платят огромные налоги. А наши -13%, как нищие доценты. А пенсионный налог и вовсе: льгота для богатых - 10% вместо 22"% для остальных... Так что мы имеем прогрессивный налог наоборот...ГусЕнаНу зачем врать? С 10 000 13% сколько и со 100 000?ГусЕнаСтарье....Лишь бы отнять и поделить. Работать надо, ХалявщикKonstantin ПетровNikolay KuchkovВсё верно.Во главе страны должен стоять крепкий хозяйственник,а не юрист и не выходец из кгб.Вначале пусть сделает крепкой экономику,обеспечит комфортную жизнь для большинства граждан.Основа думы,правительства,институтов власти-профессионалы,а не знакомые и родственники! Пусть к нам тянутся государства,как к столпу экономическому,а не шарахаются от машущего "единственными" ракетой,самолётом,лазером...Крепкая армия-хорошо,но было бы отлично при этом передовая наука,медицина и образование.А залог этому даст развитая промышленность и сельское хозяйство.GGarryты дурачок, паренек???? кто твой хозяйственник??? олигарх Грудка??? ну ну.....Nikolay Kuchkovдурачок тот,кто отрицает это,только слепец или засланый бот может отрицать очевидное и клеить лейблы,ничего не предлагая рационального!Рожденный СССР«Во главе страны должен стоять крепкий хозяйственник...» - и уж никак не бывший завклубом в погонах.Зоя КопаньНу прямо смешно,потому что только такое может ляпнуть человек далекий от политики,а для чего вообще то нужен премьер Мишустин с министрами?Президент должен обладать теми же качествами ,что и наш президент Путин!степан дуновЧто бы было все так как вы предлагаете надо менять общественный строй тогда такие люди на которых вы уповаете смогут что то сделать. А сейчас в почете те кто может больше скомуниздить.Nikolay KuchkovВы правильно понимаете.но посмотрите на пример Китая,они смогли это сделать плавно,нужно искать нам возможности сделать это максимально бескровно и с пользой для большинства населения России...Nikolay KuchkovЗоя,бывает.ляпнула глупость.не подумав,не прикинув примеры развития других стран,уровня жизни передовых стран.на что нужно ровняться!!Не щи лаптем хлебать,пользоваться наработками Союза и обвинять его в том,что кроме галош ничего не производил.Что можно было сделать за 20 лет с Китаем,Сингапуром,вот,на кого равняться нужно,а не на коррумпированное окружение президента и его,терпящего такое присутствие...ХШХариман ШифонскийСчастья по-китайски захотелось, перекрестить. Ты уже года три как в тюрьме сидишь.ГусЕнаСмешно. Хотите жить как в Китае основная масса?Nikolay KuchkovВы очевидно не в курсе.как живёт основная масса населения Китая,поэтому и смех у вас от незнания,бывает.Раньше китайцы у нас покупали алюминиевые ложки,чушки,а сейчас приезжают скупают золотые изделия-смешно.правда!?ГусЕнаВы были в Китае? Как живет основная масса, видели? Там расслоение-пропасть. И скупают золото отнюдь не простые люди. И т.н. социализме по-китайски самый большой процент миллиардеров...Так что, я знаю почему улыбаюсь, когда мне приводят в пример модель благоденствия по-азиатски...Мясо для богатых, на одном рисе Вы смогли бы жить?Nikolay KuchkovВ том,то и дело,что жил практически в Китае,знаю ситуацию изнутри,по-симу и вызывает улыбку Ваше замечание...Скупают золото простые люди,котоых 70 % в Китае...сегодня Китай закрыл границу с нами,но, думаю,всё повторится при открытии границ...ГусЕнаЗолото, Вы имеете ввиду что?Виктор НеизвестноИз современных реалий Вы пожалуй правы, голосовать то больше не за кого. Я бы проголосовал и за Грудинина, но зюгановы не дадутРожденный СССРЗа БОНДАРЕНКО! https://youtu.be/nBfQWRVaJAoГусЕнаВот хохла нам недоставало....Грызун с репрессиями покажется Одуванчиком...Зоя КопаньПравильно хохлов в наших генсеках было валом,один Хрущев чего стоит,раздаривал "подарки"что с"боем" забираем назад! ПРЕЗИДЕНТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕК С ТИТУЛЬНОЙ НАЦИЕЙ ,т.е .РУССКИЙ! И кстати и не женщина,у нас многонациональное государство,мусульмане не поймут(мягко сказано)Рожденный СССРОн-то русский и по рождению и по проживанию, а вот ты кто, вонь подрейтузная?!?ГусЕнаНерви пукан, АнонимкаGGarryи хто енто такой вумный тут нарисовался????КочемлиГолосуй за кого угодно, только не за ЕР.Александр РожковИ не за жирика.ГусЕнаПрощайся с пенсией!степан дуновВы правы , клоуны России не нужны.ИИринаВо-первых ,демократия -это очередная ложь врагов коммунистов на Западе ,в Европе ,на территории СССР . На своих выборах всегда побеждают только они . Во-вторых ,враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,уничтожили даже иллюзию демократии ,-когда неизвестно кто из них победит на выборах .Владимир Негодакакая к черту демократия ?одни и те-же лица , не сменяемые , на всю оставшуюся застолбившие свои кресла !степан дуновЕсли тот или иной человек на ответственном посту приносит только пользу России то нет смысла тасовать как карты. А вот определять кто есть кто надо жестко по делам а не по словам.Вячеслав 5Это называется страховка на власть-придёт дурак и всех оставит с носом? (шутка)Аркадий АлександровУ нас - 100% демократия древнегреческого образца - у кучки афинян - абсолютно все права и капитал, у остальных - Великая Греция - обязанности и право на жизнь, если тупо выполнять волю "демократов". Бунтовщикам 91-го года - большой привет - без лоха и жизнь плоха.ОЛЕГ VinogradovКраткость (я о заметке и авторе) - сестра таланта. НН ПЛАТОШКИН - достоин и смог бы , но не сможет , поскольку на нем теперь "тяжелая" статья! Однако , он может и будет и продвигать, и консультировать других достойных российских сограждан ( а хоть бы и Грудинина...)! ВЕРЮ НН ПЛАТОШКИНУ - он нам поможет сделать правильный ОБОСНОВАННЫЙ выбор!Леонид ПопивнякСлава Богу вас всего 5 %.......)))))ГусЕнаЯгодкин, обьясни мне, блондинке, как Плутошкин бкдет выкупать богатства у олигархов? По какой статье бюджета?Вячеслав 5столько ошибок мадам.а учите других-но-но -но.Николай ЗайчиковУмный учится всю жизнь , а такая дура как эта гусыня старается учить другихandmitry"Только не надо про ворованные мильены и дела 90-х – уж по.длодку Курск и дворец в Геленджике не переплюнет никто." Уж по количеству вранья точно.andmitryЭто как же юдям мозги засрали, если такое пишут....Евгений Кислинскийавтор не обладает достаточной информации о всех перечисленных как о людях так и о партиях. а восхищаться можно кем угодно.Григорий ДавидянВы, похоже, не заметили, что это была реклама коммерческой партии РФ. В нарушении закона о выборах (предвыборная кампания ещё официально не началась)Евгений Кислинскийа в чём разница между рекламой, или агитацией. результат один, зажечь толпу.Ирина52А клевету на сторонников КПРФ не заметили?ВФВладимир ФедоровНу, и дура!!!!Шустрый и Злойглавное, умыть едросов!АлексейЯ постоянно голосовал за депутатов от КПРФ, но в сентябре проголосую за кандидатов от Единой России...........все они одинаковые, кандидаты в депутаты. В России родились и выросли.Рожденный СССРВаляй, коли детей и внуков не жалко.Евгений Кислинскийжалко у пчёлки под хвостом, а за детей и внуков не стоит беспокоиться, они вырастут в реальности, а не в погоне за сказкой, которая была всегда на горизонте. а горизонт как говорится, это бесконечность.Рожденный СССРЛови. Кушай. Не обляпайся.Алена ПерфильеваНеубедительная, дерьмовая статья. Автору лет 20-25 не более. Все с неба ей сыпалось. С золотой ложкой во рту родилась.Николай НиколаевичДа нет. Это Фургал с Грудей сочинили. И хвалят себя,хвалят. Воры и убийцы.Леонид Попивняк.....и вопрос где ссылка на первоисточник????....Как всегда.....)))).....чем моложе автор - тем хуже ему жилось при Сталине......))))))ГусЕнаА тебе жилось лучше?Николай ЗайчиковВсе правильно , хотя эта партия и не того но больше голосовать просто не за кого . По крайней мере только она может вышибить ЕР из Думы .Николай НиколаевичС 11%? Вы шутник,однако.Николай ЗайчиковНу эти проценты скорее всего зависят от того кто как считает и от тех кто бюллетени взбрасывают . Знаете , если я шутник то вы наверное КрамаровГусЕнаОн просто Дурачок.Николай ЗайчиковГусыня , так ты не просто дурочка , а ДУРА В КУБЕ .Вячеслав 5Порой лучше выглядеть дураком.чем законченным негодяем-как вам.Николай ЗайчиковСпасибо фильтрам , которые установила эта власть и тех кто ей опасен просто не допускает до выборов под тем или иным предлогом .Валерий ПашнинНу если Вы так настроены и пишите, как бы о причине (только КПРФ способна "умыть" ЕР), это, конечно, Ваш выбор. Но я считаю, что так не надо поступать. Повторю еще раз, голосовать надо не за партии, а за человека, который достоин этого выбора. Которого мы знаем и видим как и что он делает конкретно ради нашего народа и России в целом, а не занимается сплошной критикой, болтовней, враньем, провокациями и пиаром самого себя любимого.Николай ЗайчиковНу вы можете голосовать как хотите , но только по моему нормальный и честный человек в ЕР вступать не будет , скорее всего побрезгует .Леший ДремучийКоля, блиннн... Назови хоть одного нормального и честного в этом нынешнем дурном балагане политики в РФ?Анатолий ЗотовА Грудинин был в ЕР. И что делать теперь?Леонид ПопивнякВ какой же партии все кристально честные?????Леонид Попивняк.....и в КПСС был....)))))Николай ЗайчиковТолько не в ЕР , а в некоторых другихНиколай ЗайчиковЕсли про нынешнего президента то и в КГБ и КПСС состоялВячеслав 5Деньги говорят ЗЛО? но все их берут с удовольствием. с ними вы король.особенно после рюмки.те .кто пробовал жить честно и не брать.где они теперь.не в деньгах счастье.а в их количество.теперь опровергайти.как с таким здом бороться.есть ответ.Николай ЗайчиковА это наверное от того куда вы эти деньги потратите и не всегда это зло . И при чем тут еще рюмка , кто пробовал жить честно тот живет в нищете и в бедности . Как с этим бороться , а платить честно за его работу и если наши парламентарии и правительство наработали на копейку то и платить им соответственно не сотни тысяч или миллионы , а ту же копейку .Николай ЗайчиковЕсли и был то уже давно от туда сбежалАнатолий ЗотовВот и я говорю, что скачет где выгоднее. Продаст всех, если выгодно будет.CSCyryl SneerНе в Китае, а на Тайване. Подобная ошибка сразу подрывает доверие к статье.ВАвалерий андреевХорошо Гитлера уже нет, а то, наверное, за него пошла голосоватьВячеслав 5совсем дурак? или на время? или дура.не страна а цирк ходячийГусЕнаАфтор пыталась плюнуть в Президента. Но, душку не хватило.Комментировать
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