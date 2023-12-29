Shanghai Observer: КНР развернет на орбите сеть из 12 тыс. интернет-спутников

Первый спутник проекта G60 Starlink выпустили в Китае на заводе в районе Сунцзян города Шанхая. Аппарат станет частью будущей сети интернет-связи, которая составит конкуренцию американскому Starlink компании SpaceX миллиардера Илона Маска.
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