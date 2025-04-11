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Царьград

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Лавров: Украина искореняет русскую культуру и язык на законодательном уровне

Лавров: Украина искореняет русскую культуру и язык на законодательном уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о целенаправленной политике Украины по уничтожению русского культурного наследия.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Так. Сотрите. Украину. И. Делу. Конец
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19 час.
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