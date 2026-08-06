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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Адмирала» Морозов о пропуске сезона: «Пожил обычной жизнью и понял – без хоккея пока скучновато. Проводил время с друзьями, куда-то ходили, гуляли»

27-летний защитник « Адмирала » Илья Морозов поделился подробностями пропуска прошлого сезона. Он не нашел команду после расторжения контракта с «Сибирью».

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