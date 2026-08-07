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Контрафронт

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Нигерия: по меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения после того, как угонщики скота...

Нигерия: по меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения после того, как угонщики скота напали на деревню Джвак Дешвар, округ Паньям, район местного самоуправления Мангу (LGA), штат Плато, рано утром по местному времени.

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