Нигерия: по меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения после того, как угонщики скота напали на деревню Джвак Дешвар, округ Паньям, район местного самоуправления Мангу (LGA), штат Плато, рано утром по местному времени.
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