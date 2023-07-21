ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    опять  хвост  поднял,скунс  вонючий?  народ!одеть противогазы!!Реплика на Всемил...
  • саша дмитренко
    разберитесь  наконец  с  этим  сайтом и  заказными  статейками!!!  зачем  путин  подписал закон  о провокации  межнац...Мигранты захватыв...
  • саша дмитренко
    соскучился  по  диктатуре  комми ублюдков?Мигранты захватыв...

Давайте немного «поитожим» по Украине

Давайте немного «поитожим» по Украине

Обзор текущей ситуации по украине Давайте немного «поитожим» по Украине.1.  Вся западная военная помощь успешно просрана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина
спасибо. очень интересно!
Ответить
4 час.
Аудрюс
Есть &quot;всё пропальщики&quot;, что плохо! А есть те, которые шапками врага закидывают! Эти ещё хуже!  Не стоит недооценивать врага! Я не верю, что в странах НАТО дифицит снарядов! У США свыше 700 баз по всему миру, не считая саму территорию США, страны Европы и остальных сателлитов США! И мне не верится, что во всех этих странах, с населением свыше 1,5 млрд-ов, закончилось оружие и боеприпасы....  Может это очередная дезинформация, с целью.....
Ответить
2 час.
Николай Титов
Ну и статья!   Автор прям срёт позитивом!   Приятно конечно читать, но наши  ребята то же ведь  гибнут!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх