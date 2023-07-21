Обзор текущей ситуации по украине Давайте немного «поитожим» по Украине.1. Вся западная военная помощь успешно просрана.
Давайте немного «поитожим» по Украине
Комментарии
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Ирина
спасибо. очень интересно!
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4 час.
Аудрюс
Есть "всё пропальщики", что плохо! А есть те, которые шапками врага закидывают! Эти ещё хуже! Не стоит недооценивать врага! Я не верю, что в странах НАТО дифицит снарядов! У США свыше 700 баз по всему миру, не считая саму территорию США, страны Европы и остальных сателлитов США! И мне не верится, что во всех этих странах, с населением свыше 1,5 млрд-ов, закончилось оружие и боеприпасы.... Может это очередная дезинформация, с целью.....
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2 час.
Николай Титов
Ну и статья! Автор прям срёт позитивом! Приятно конечно читать, но наши ребята то же ведь гибнут!
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1 час.
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