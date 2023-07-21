Давайте немного «поитожим» по Украине

Аудрюс

Есть "всё пропальщики", что плохо! А есть те, которые шапками врага закидывают! Эти ещё хуже! Не стоит недооценивать врага! Я не верю, что в странах НАТО дифицит снарядов! У США свыше 700 баз по всему миру, не считая саму территорию США, страны Европы и остальных сателлитов США! И мне не верится, что во всех этих странах, с населением свыше 1,5 млрд-ов, закончилось оружие и боеприпасы.... Может это очередная дезинформация, с целью.....