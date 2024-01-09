Макаревич* вслед за Вайкуле заявил, что «кормил» СССР

Музыкант Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) заявил, что в советские годы фактически содержал Росконцерт, принося в бюджет страны доход, схожий с доходом от завода средней величины.
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