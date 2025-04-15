Экс-чиновник Шимер: эпоха помощи США Украине подходит к концу

Бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации Байдена Дэвид Шимер в колонке для британской газеты Guardian заявил, что эпоха помощи Соединенных Штатов Украине подошла к концу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии