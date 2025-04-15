Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Вы там выблядки фашистские до выделываетесь, вас и по за правду не будет!Глава ЕК фон дер ...
  • Олег Поветьев
    Иди во двор играть в футбол!Downdetector: за ...
  • alik3456 Джексон
    А какой идиот будет сейчас в финляндии недвижимость покупать? Скоро америка как и Гренландию скупит с потрохами...Финляндия может з...

Экс-чиновник Шимер: эпоха помощи США Украине подходит к концу

Экс-чиновник Шимер: эпоха помощи США Украине подходит к концу

Бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации Байдена Дэвид Шимер в колонке для британской газеты Guardian заявил, что эпоха помощи Соединенных Штатов Украине подошла к концу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх