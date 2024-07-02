Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    я постоянно слышу, что какие-то лоббисты не пропускают нормальные законы! а кто это? ведь это тоже депутаты в этой ду...После резких слов...
  • Леонид Руси
    Пусть создают на освобождённых территориях организации и отряды самобороны, которые будут защищать интересы русских, ..."РУССКУЮ АРМИЮ ЖД...
  • САША ЛЕПАЕВ
    депутатам это не нужно они заботятся о своей шкуре и своих доходах. больше они ничем не будут заниматься. собрать реф...После резких слов...

Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

Вы что-нибудь слышали о "белорусской мафии"? Или о "сходке авторитетов" в Минске? Или о том, как белорусы переживали "лихие 90-е"? Зато многие слышали, что Белоруссия входит в число самых безопасных государств, по крайне мере - постсоветского пространства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх