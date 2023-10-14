РИАМО - 15 окт. Граждане Польши стали «полезными идиотами» для Украины, ведь местные элиты всегда поддерживали Киев в ущерб интересам страны, заявил депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии