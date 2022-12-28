ИЗВЕСТИЯ iz

6 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Ну то есть СНЕСТИ АМЕРИКУ - это еще более короткий путь к миру?!Столтенберг назва...
  • Вовладар Даров
    Таких талантливых людей наделяет господь бог и посылает на нашу землю,чтобы мир стал чище, прекрасный человек был, уп...Мишустин назвал к...
  • Вовладар Даров
    И не надо, сами приползете!В рамки нормально...

Картина дня

наверх