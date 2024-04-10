Плач по "Пэтриотам" и F-16: Для режима Зеленского наступил критический момент. Ермак не успевает "подчищать хвосты"

Фото: globallookpress.com/Chad Mcneeley/Dod Сегодня 8,2K прочитали Пока еще президент Зеленский и серый "кардинал", глава Офиса, Ермак, в унисон молят Запад о военной помощи, заверяя в боевом духе украинцев, якобы "готовых бить русских".