Марина Федункив расцвела после родов в 53 года

Лера Кудрявцева показала, как сейчас выглядит ставшая мамой юмористка. Марина Федункив впервые стала мамой Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛера Кудрявцева поделилась кадрами с Мариной Федункив, подтвердившей на днях, что у нее родился сын.
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