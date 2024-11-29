Марина Федункив расцвела после родов в 53 года

Лера Кудрявцева показала, как сейчас выглядит ставшая мамой юмористка. Марина Федункив впервые стала мамой Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛера Кудрявцева поделилась кадрами с Мариной Федункив, подтвердившей на днях, что у нее родился сын.