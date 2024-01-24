«Кровавое пике»: как США превращали Украину в «анти-Россию»

Все, что связано с ситуацией вокруг Украины, это полностью рукотворная история, история «успеха западного гегемонизма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Известий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии