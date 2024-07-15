Использование некачественного бетона для больницы-долгостроя в ХМАО за 30 млрд рублей привело к уголовному делу

Власти Югры дополнительно потратили 140 млн рублей на усиление фундамента корпусов, что нанесло ущерб государству После ухода Натальи Комаровой с должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа силовики активизировали работу в части расследования нарушений, выявленных при строительстве самого скандального дорогостоящего долгостроя при ее правлении – больницы в Нижневартовске.