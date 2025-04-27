15 жизненных переписок, в которых не обошлось без юмора

Реплики собеседников по переписке еще более непредсказуемые, чем в живом общении. Ведь, когда читаешь сообщение, то воспринимаешь слова так, как тебе кажется и часто не можешь предугадать, что на самом деле сейчас напишет собеседник.
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