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Расчеты гаубиц «Мста-СМ2» уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении

Расчеты гаубиц «Мста-СМ2» уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-СМ2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укрепрайоны, огневые позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при выполнении огневых задач на купянском направлении.

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