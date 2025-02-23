Командир «Панцирь-С» отразил атаку Storm Shadow объекта с комиссией МАГАТЭ

Минобороны России рассказало о командире дивизиона ЗРПК «Панцирь-С» Анатолии, которого наградили орденом Мужества за отражение массированного обстрела со стороны ВСУ объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и ракетами Storm Shadow.
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