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Командир «Панцирь-С» отразил атаку Storm Shadow объекта с комиссией МАГАТЭ

Командир «Панцирь-С» отразил атаку Storm Shadow объекта с комиссией МАГАТЭ

Минобороны России рассказало о командире дивизиона ЗРПК «Панцирь-С» Анатолии, которого наградили орденом Мужества за отражение массированного обстрела со стороны ВСУ объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и ракетами Storm Shadow.

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