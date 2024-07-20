Рязанца осудили за аварию в состоянии опьянения

Рязанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в управление транспортным в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управлять транспортным средством.
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