«Падение гроба»: что на самом деле случилось во время похорон Брежнева

За похоронами Леонида Брежнева наблюдал весь мир. Церемония транслировалась по телевидению. Один занятный эпизод, заснятый беспристрастными камерами во время похорон, впоследствии вырезали из программы «Время».
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