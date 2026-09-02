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Фигуранты дела об избиении футболиста Ерошевича получили от 8,5 до 11 лет

Фигуранты дела об избиении футболиста Ерошевича получили от 8,5 до 11 лет

Четырех обвиняемых по делу о жестоком избиении футболиста Арсения Ерошевича, в результате которого спортсмен скончался, отправили в колонию строгого режима на сроки от 8,5 до 11 лет.

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