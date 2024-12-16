ФСБ: на Ямале задержаны мигранты с арсеналом оружия и шпионским набором

Сотрудники ФСБ задержали в Ямало-Ненецком автономном округе двоих граждан одной из стран Средней Азии, у которых нашли взрывчатку, арсенал для изготовления оружия, 27 сим-карт различных операторов связи, три банковские карты и три сотовых телефона, ноутбук, а также различные предметы для изменения внешности.