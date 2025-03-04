В ночных перекусах беременных увидели тревожный знак для психики будущих мам

Данные о распространенности послеродовой, или постнатальной, депрессии разнятся. Согласно одной из последних оценок, она затрагивает почти пятую часть беременностей в мире и существенно чаще встречается в менее экономически развитых странах.
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