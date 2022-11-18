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Тринкьери и Барцокас провели эмоциональную беседу после матча Евролиги

Тринкьери и Барцокас провели эмоциональную беседу после матча Евролиги

Главные тренеры Андреа Тринкьери («Бавария») и Георгиос Барцокас («Олимпиакос») провели эмоциональную беседу после матча Евролиги между командами.

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