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Царьград

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The Guardian: Хартог спас Миллроя из горящего автомобиля в Шанхае

The Guardian: Хартог спас Миллроя из горящего автомобиля в Шанхае

Голландский автогонщик Лоек Хартог во время чемпионата China GT в Шанхае спас британца Олли Миллроя из горящего автомобиля.

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