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Что Финляндия получила от вступления в НАТО и разрыва отношений с Россией?

Что Финляндия получила от вступления в НАТО и разрыва отношений с Россией?

Исторически отношения между Финляндией и Россией всегда были сложными. В эпоху Великого княжества Финляндского образ России среди финнов был в целом положительным, поскольку ранняя финская идентичность строилась на противопоставлении доминирующей шведской культуры.

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