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Навка — о танцах на льду: все наши пары находятся ниже на ступеньку, чем дуэты мирового уровня

Навка — о танцах на льду: все наши пары находятся ниже на ступеньку, чем дуэты мирового уровня

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об уровне пар в России. «Я сказала изначально, что, в принципе, все наши танцевальные пары находятся ниже на ступеньку, даже, я бы сказала, на две, чем пары мирового уровня… Хотя, честно признаюсь, сейчас очень хороший момент, если, дай бог, верим и надеемся, что у нас появится возможность хотя бы по одной паре, но выставить в следующем году на Олимпийских играх», — приводит слова Навки «Произвольная программа».

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