Kay Nietfeld/dpa/Globallookpress 3 дня назад 19K прочитали Французские власти хотят, чтобы Армения знала, что Париж её поддерживает на фоне растущей напряжённости в отношениях с Азербайджаном и историческим союзником - Россией.
Франция закрепляется в тылу России. Ответ Москвы не понравится ни Еревану, ни Парижу
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Если армяне до конца прочувствуют на свое шкуре результат своей цветной революции, когда Пашинян стал премьером, тогда у них "включатся" мозги. Кстати, их пример и пример Украины при завершении у них процесса "европеизации" - будет самым наглядным примером, "как делать не надо", если не хочешь, чтобы твоя страна стала нищей и беззащитной ...
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18 час.
ИП
Игорь Петров
Зачем нам опять эти армяне?
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17 час.
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