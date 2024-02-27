Франция закрепляется в тылу России. Ответ Москвы не понравится ни Еревану, ни Парижу

ЮВ

Юрий Во

Если армяне до конца прочувствуют на свое шкуре результат своей цветной революции, когда Пашинян стал премьером, тогда у них "включатся" мозги. Кстати, их пример и пример Украины при завершении у них процесса "европеизации" - будет самым наглядным примером, "как делать не надо", если не хочешь, чтобы твоя страна стала нищей и беззащитной ...