Добрый Мир
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Добрый Мир

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Франция закрепляется в тылу России. Ответ Москвы не понравится ни Еревану, ни Парижу

Франция закрепляется в тылу России. Ответ Москвы не понравится ни Еревану, ни Парижу

Kay Nietfeld/dpa/Globallookpress  3 дня назад 19K прочитали Французские власти хотят, чтобы Армения знала, что Париж её поддерживает на фоне растущей напряжённости в отношениях с Азербайджаном и историческим союзником - Россией.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Если армяне до конца прочувствуют на свое шкуре результат своей цветной революции, когда Пашинян стал премьером, тогда у них &quot;включатся&quot; мозги. Кстати, их пример и пример Украины при завершении у них процесса &quot;европеизации&quot; - будет самым наглядным примером, &quot;как делать не надо&quot;, если не хочешь, чтобы твоя страна стала нищей и беззащитной ...
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18 час.
ИП
Игорь Петров
Зачем нам опять эти армяне?
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17 час.

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