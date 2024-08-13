15 изобретателей, которым современные люди обязаны повседневным комфортом

Генри Форд и все, все, все. Большинство людей знает, что Эдисон изобрел электрическую лампочку, а Александр Грэхем Белл изобрел телефон, но мало кто в курсе насчет других небольших повседневных удобств, которыми люди сегодня пользуются каждый день и считают чем-то самим собой разумеющимся.