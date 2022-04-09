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Аллегри после 2:1 с «Кальяри»: «Журналисты требуют играть красиво, но говорят только о результате. Так что лучше пусть меня критикуют за плохую игру после побед»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался после игры с «Кальяри» (2:1). «Мне не нравится проигрывать, так что предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед.

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