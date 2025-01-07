Территория эгоцентризма Эта новость вызвала одобрение у местного населения. В их число вхожу и я.
Намаз напоказ--нах хаус, досвидос
Комментарии
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Григорий Худенко
Коран - книга святая, но нужно уважать друг друга. Пусть внимательно прочтут и там найдутся слова о том как нужно себя вести в гостях. Страна наша.
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Почитайте их Коран... Там написано : Убей неверного ударом ножа в горло ...Это далеко не наше "подставь другую щеку "...
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9 час.
ВХ
Валерий Хальзев
В России много мусульман,но за всю свою долгу жизнь я ни одного раза не видел подобного-много раз бывал в Казани,Уфе,Баку,Грозном-ничего подобного не видел.Для себя сделал однозначный вывод-все это делается только для показухи. Другого объяснения я не нахожу.
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5 мин.
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