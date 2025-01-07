Намаз напоказ--нах хаус, досвидос

Коран - книга святая, но нужно уважать друг друга. Пусть внимательно прочтут и там найдутся слова о том как нужно себя вести в гостях. Страна наша.

Почитайте их Коран... Там написано : Убей неверного ударом ножа в горло ...Это далеко не наше "подставь другую щеку "...

ВХ

Валерий Хальзев

В России много мусульман,но за всю свою долгу жизнь я ни одного раза не видел подобного-много раз бывал в Казани,Уфе,Баку,Грозном-ничего подобного не видел.Для себя сделал однозначный вывод-все это делается только для показухи. Другого объяснения я не нахожу.