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Намаз напоказ--нах хаус, досвидос

Намаз напоказ--нах хаус, досвидос

Территория эгоцентризма Эта новость вызвала одобрение у местного населения. В их число вхожу и я.

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Комментарии
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Григорий Худенко
Коран - книга святая, но нужно уважать друг друга. Пусть внимательно прочтут и там найдутся слова о том как нужно себя вести в гостях. Страна наша.
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Почитайте  их  Коран...  Там  написано  : Убей  неверного ударом  ножа  в  горло ...Это  далеко   не  наше  &quot;подставь  другую  щеку  &quot;...
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9 час.
ВХ
Валерий Хальзев
В России много мусульман,но за всю свою долгу жизнь я ни одного раза не видел подобного-много раз бывал в Казани,Уфе,Баку,Грозном-ничего подобного не видел.Для себя сделал однозначный вывод-все это делается только для показухи. Другого объяснения я не нахожу.
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5 мин.

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