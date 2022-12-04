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Азия разоряется на рекордном импорте российской нефти

Азия разоряется на рекордном импорте российской нефти

Крупнейшие покупатели в Азии приобрели рекордный объем российской нефти в ноябре, поскольку основные мировые импортеры поспешили запастись более дешевой нефтью в преддверии эмбарго ЕС и ограничения цен на российскую нефть, вступающего в силу с 5 декабря.

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