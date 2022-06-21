Журналист Кот: Запад сделал все, чтобы дискредитировать себя в глазах русских людей

Вашингтон и Лондон подталкивают страны коллективного Запада к самоубийственной войне против России. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.
Вашингтон и Лондон подталкивают страны коллективного Запада к самоубийственной войне против России. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.
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