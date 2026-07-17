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Оппонент Дарвина. 180 лет Николаю Миклухо-Маклаю

Оппонент Дарвина. 180 лет Николаю Миклухо-Маклаю

17 июля 1846 года родился выдающийся русский антрополог Николай Миклухо-Маклай. Он опроверг мнение дарвинистов о бо́льшей близости темнокожих рас к обезьянам и практически доказал видовое единство человечества .

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