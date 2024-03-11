Захарова рассказала МИД Эстонии о целях бомбардировки Таллина в 1944 году

Захарова раскритиковала публикацию МИД Эстонии об освобождении Таллина Публикация МИД Эстонии с упоминанием налета советской авиации на немецкие объекты в Таллине в 1944 году является фальсификацией и вырыванием из контекста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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