Захарова рассказала МИД Эстонии о целях бомбардировки Таллина в 1944 году

Захарова раскритиковала публикацию МИД Эстонии об освобождении Таллина Публикация МИД Эстонии с упоминанием налета советской авиации на немецкие объекты в Таллине в 1944 году является фальсификацией и вырыванием из контекста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.