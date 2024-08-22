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Врач рассказал, кому грозит опухоль мозга

Врач рассказал, кому грозит опухоль мозга

Врач-нейрохирург Сергей Шипилин в интервью изданию NEWS.ru заявил, что злокачественная опухоль мозга, известная как глиобластома, может развиться у любого человека, независимо от возраста, пола или генетической предрасположенности.

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