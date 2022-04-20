Лэй-ап Джа Морэнта и два «баззера» Девина Букера – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей плей-офф, которые состоялись 19 апреля. Лучшими моментами дня стали лэй-ап Джа Морэнта («Мемфис») в проходе и два попадания Девина Букера («Финикс») в концовках первой и второй четвертей матча.