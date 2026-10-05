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Пронедра

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Мошенники звонят для получения кода из СМС под видом военкомата

Мошенники звонят для получения кода из СМС под видом военкомата

Россиянам звонят представляющиеся военкоматом мошенники, желающие выманить коды из СМС. Новая схема распространяется на фоне осеннего призыва, предупреждает МВД.

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