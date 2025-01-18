Мэр Днепродзержинска Белоусов: в Павлограде повреждено промышленное предприятие

В городе Павлограде Днепропетровской области Украины повреждения получило промышленное предприятие. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Днепродзержинска (украинское название — Каменское) Андрей Белоусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии