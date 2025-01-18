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Мэр Днепродзержинска Белоусов: в Павлограде повреждено промышленное предприятие

Мэр Днепродзержинска Белоусов: в Павлограде повреждено промышленное предприятие

В городе Павлограде Днепропетровской области Украины повреждения получило промышленное предприятие. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Днепродзержинска (украинское название — Каменское) Андрей Белоусов.

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