Фьючерсный контракт на BTC предполагает рост волатильности под влиянием выборов в США

Цена Биткоин взлетела от $69 тыс выше $71 тыс в ожидании результатов выборов. Некоторые аналитики прогнозируют потенциальный рост до $90 000 долларов в случае победы республиканского кандидата Дональда Трампа.
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