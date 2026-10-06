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Metro Москва

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Лекции и мастер-классы проведут для участников Экофестиваля

Лекции и мастер-классы проведут для участников Экофестиваля

Сохранение окружающей среды остаётся одним из ключевых трендов XXI века. В Москве регулярно проводят бесплатные мероприятия для детей и взрослых, которые помогают формировать ответственное отношение к природе и повышать экологическую культуру горожан.

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