Путин провел разговор с президентом Бразилии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили заинтересованность в углублении успешно развивающегося стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
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