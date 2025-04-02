Нижегородцы и гости города оформили 139 тысяч «Карт болельщика» к началу апреля

Нижегородцы и гости города оформили 139 тысяч «Карт болельщика» к концу марта 2025 года. Домашний матч между футбольным клубом «Пари НН» и ФК «Оренбург» в рамках 23-го тура «Мир РПЛ-2024/2025» пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 4 апреля.