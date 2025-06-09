Житель Смоленщины незаконно выкопал карьер в Рославльском районе

Смоленский суд обязал хозяина земли рекультивировать нелегальный карьер Два года назад - в июне 2023-го - сотрудника управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям обнаружили на территории Рославльского района незаконный карьер, площадь которого составляла 5,5 гектара.