Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем России. Он отметил важность этого праздника для укрепления патриотических чувств среди населения и напомнил, как многочисленные поколения россиян защищали свободу и независимость своей страны.
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