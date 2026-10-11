Why South Park 'Permanently' Killed Off Kenny In Season 5

South Park used to kill off Kenny all the time early on, but it only took five seasons for Matt Stone and Trey Parker to sour on the gag.
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