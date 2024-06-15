Военные КНДР строят стены в демилитаризованной зоне — Рёнхап

Строительные работы в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей два корейских государства, ведут военные Северной Кореи, 15 июня сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на анонимный источник среди южнокорейских военных.
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